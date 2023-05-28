「回憶留下，作伴兩儕，轉到頭擺戲棚下，恩尼愛湊你來，鬧熱个四月八。」竹北市長鄭朝方27日傍晚受邀出席頭份四月八客家文化節活動，全曲客語完美詮釋2013年他為該節慶量身打造作詞、譜曲的主題曲「轉到戲棚下」，時隔多年以歌手身分轉換為竹北市長重新站上頭份市舞台，鄭朝方表示初心不變，始終如一，「透過音樂是客家文化是最好的傳承方式之一。」

苗栗頭份四月八客家文化節是頭份每年最熱鬧的傳統節慶活動，亦是客庄12大節慶之一，今年活動自5月26至28日為期3天，並於27日晚間於頭份市公所前封街舉行「庄神搖滾演唱會」，在頭份市長羅雪珠盛情邀約下，鄭朝方特別出席，並現場演唱四月八客家文化節主題曲暨頭份市歌「轉到戲棚下」，以音樂展開友好城市交流。

「轉到戲棚下」創作緣起於2013年，前頭份市長徐定禎為了讓青年及外地遊客認識頭份四月八文化典故，因而邀約鄭朝方創作，他也藉由歌詞道出早期鄉親熱情邀請親友到家裡吃辦桌、逛戲棚，以及吃零食話家常的熱鬧景象。

過去鄭朝方曾為客庄12大節慶的義民祭、竹東天穿日台灣客家山歌比賽、頭份四月八客家文化節等創作主題曲，另也創作竹東鎮鎮歌、客家文化館主題曲等，希望藉由歌曲創作為客家文化，也為下一個世代留下美好的記憶。

鄭朝方希望透過音樂的力量傳承客家文化，唯有音樂文化可以不分國籍、不分種族、不分黨派，跨界、跨域讓大家凝聚團結一心，他也希望以文化為媒介做城市交流，與頭份市共創文化科技生活圈。