新竹市文化基金會與台灣應用材料公司合作推動「策展人培力計畫」，徵件決選由策展團隊「小形制作」提出的「棲居：關於路邊的風景與我們」策展提案獲選，提案將於今年9月至12月在新竹市美術館展出，屆時民眾可前往觀展。

市長高虹安表示，「策展人培力計畫」承續新竹市美術館推廣當代藝術的核心價值，透過藝術工作者彼此間的互動與交流，發掘更多新生代策展領域人才。此計畫辦理一系列工作坊，提供學員在策展實踐上更多元且專業的思考，盼能在未來充分展現策展新銳的專業能量，讓新竹市藝術文化發展更加蓬勃。

新竹市文化基金會執行長、文化局長錢康明表示，此次獲選提案透過對後疫情時代日常生活中各種經驗的觀察，以「日常的詩性」、「路邊的銘刻」、「絮語的風景」3個子題，運用在地景觀、歷史記憶、口傳故事的轉譯等不同觀看視角，挖掘隱藏於尋常風景下的不平凡之處，主題扣合在地性及時代性，獲得評審青睞。

台灣應材傳播與公共事務部處長譚鳳珠表示，台灣應材長期關注地方文化與藝術發展，今年2度與文化基金會攜手推動「策展人培力計畫」，相信透過頂尖的委員與講師陣容，可以帶給學員們豐富紮實的策展建議與方向，也期許藉由工作坊的培力過程，激盪更多優秀的策展計畫，培養在地專業策展人才。

文化局指出，今年計畫共分為3階段執行，第1階段為公開徵件及初選；第2階段為策展研究與提案複選；第3階段則為策展工作坊與決選。

進入決選階段的4組優秀策展團隊，皆透過不同的觀點思辨，提出相當精彩的展覽企畫，為國內藝術策展領域的新種子，也期待此次參與投件的組別，能持續儲備策展專業能量，日後將培力所學真正實踐於藝術展演場域中。