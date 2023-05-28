《聯合報》今日報導，im.B吸金案延燒，主嫌曾國緯曾經請託行政院副院長鄭文燦，提拔三線二星的警局副局長人事。對此警政署表示，今年1月初警政署高階警察人事命令異動前後，均未接獲鄭文燦關切報載所稱im.B吸金案主嫌曾國緯請託的高階警察人事。調查局也表示，調查中未發現上情，相關同仁也未曾對外界有此表示，特予澄清。

警政署強調，高階警察人事陞遷係依據警察人事條例及警察人員陞遷辦法辦理，參據各適任人選之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則作通盤檢討後報奉內政部核定（布），

警政署指出，警察人事陞遷已有健全的制度，外傳詐騙主嫌介入高階警察人事等情，純屬子虛烏有，與事實不符，警政署嚴正駁斥，以正視聽，並呼籲各界勿以訛傳訛，以維護警察工作士氣。

另外調查局表示，有關im.B詐騙吸金案，調查局北部地區機動工作站人員受台北地檢署檢察官統一指揮偵辦，目前正全力蒐集犯罪事證及進行不法所得查扣。該局同仁恪遵「偵查不公開作業辦法」，並無對外洩漏相關案情。媒體報導「專案小組掌握主嫌與行政院副院長鄭文燦有聯繫方式，甚或請託提拔高階警官」一節，該局調查中未發現上情，相關同仁亦未曾對外界有此表示，特予澄清。