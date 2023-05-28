五月初，一位學生在介壽國中前方快速跑過斑馬線，遭汽車撞飛，使各界再度討論「行人地獄」。民進黨台北市議員許淑華則邀集市府相關單位到事發地會勘，檢討車禍發生的根本原因，並要求相關單位在新學期開始前完成4事，讓學區周邊交通更安全。

許淑華今(28)日在臉書撰文指出，學生在介壽國中前跑過斑馬線遭汽車撞飛，相關影片被民眾分享到臉書後，除了行車車速過快、學生過馬路未注意左右來車、大雨影響車行視線等綜合因素的討論，也再度引起行人地獄的廣泛議論。

接獲市民陳情後，許淑華邀集市府相關單位到事發地會勘，檢討車禍發生的根本原因，包括道路設計造成的視線死角、路燈遭路樹遮蔽，導致光線不足、降低車子通過學校周邊的速度，甚至會勘過程中，還偶遇貨車沒看見撐傘過馬路的學生，又差點發生車禍。

許淑華因此要求相關單位針對此案，要在新學期開始前完成4事，包括1.校門口左側行穿線加寬2米，右側5米加寬至8米，並設置人行道斜坡。2.介壽國中前方車輛禁停網狀線加寬，並增繪「停」及「限速30」等字樣。3.校門右側配合加寬行穿線，請公園處增加路燈，設置路燈時需評估照明亮度，以不干擾對策住戶為前提，另外，請公園處兩周內修剪影響路燈之路樹。4.請派出所於上下課接送時段，加強學校家長接送區的疏導。

此外，許淑華調閱松信區內學區周邊交通事故件數與熱點時，發現2017至2019年，學區周邊的交通事故件數逐年惡化，希望相關單位能同步體檢各學區週邊交通安全問題，讓家長能更安心。許淑華強調，將持續監督交通局，從加強並擴大路口路型檢討、重新檢視「公路路線設計規範」、加強取締並推動科技執法、 擴大車輛未禮讓行人之罰則、道路建設工程結合人行安全等面向，擺脫行人地獄。