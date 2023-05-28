台北市私有公共設施保留地面積計793.28公頃，民進黨台北市議員許家蓓指出，北市府容積代金累積收入高達226.9億，但卻僅支出43.31標購取得公保地，佔比不到3成，應積極標購公保地，而非圈地不給錢。都發局長回應，今年至今已支出20億標購公保地，同時也預計解編75公頃公保地，今年執行狀況會改善，未來也會持續檢討成效。

「公共設施保留地」為都市計畫規劃做為道路、綠地、學校、社教及市場用地等機關預定用地，亦即政府應該要徵收，但現在仍未取得之土地，依都發局統計，北市私有公保地面積計有793.28公頃。

許家蓓說明，北市府於2006年公告《台北市都市計畫容積移轉審查許可條件》，允許藉由送出公保地的方式進行容積移轉，亦即「捐地換容積」。再於2014年改為「捐地換容積」及「繳納容積代金」雙軌制，並於2019年起使用容積代金基金收入標購公保地，但目前容積代金基金運用效率差強人意。

她指出，容積代金基金收入連年增加，2015至2022年容積代金累積收入高達226.9億，北市府卻僅支出43.31標購取得公保地，佔比不到3成。審計部更於2020年北市總決算審核報告指出，北市容積代金基金執行率過低，允待檢討提升基金設置效益。但2年後執行率仍低，目前基金仍有171.7億餘額。

許家蓓要求，私人土地若被劃設為公共設施保留地，將導致使用受限。目前雖然設有容積代金基金專款專用取得公保地，卻成效不佳，且市府以土地公告現值15％至35％收購，亦偏離市場行情。市府基於都市規劃及保障民眾財產權的立場，必須更加積極標購公保地，或將評估已無做公共設施需求的公保地解編還地於民，而非圈地不給錢。

都發局長王玉芬回覆，基金執行狀況不佳是因受限於持有年限及標購金額等相關規定，今年工務局已放寬持有年限的規定，因此今年至今已支出20億標購公保地，同時也預計解編75公頃公保地，今年的執行狀況會改善，未來也會持續檢討成效。