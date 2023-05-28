埃及旅遊和文物部27日在首都開羅以南約30公里的撒卡拉墓地（Saqqara Necropolis）考古挖掘現場宣布，考古人員發現新的2座木乃伊工作坊。

撒卡拉地區是古埃及文明核心遺址，多位法老的金字塔和許多貴族的墓地位於此地，包括最古老的階梯金字塔。據德國之聲報導，埃及旅遊和文物部長伊薩（Ahmed Issa）在發掘現場說，這次發掘工作由埃及最高文物委員會秘書長瓦奇瑞（Mostafa Waziri）率領，除木乃伊工作坊外，還發現2座分別屬於古埃及新王國和舊王國時期的古墓。

瓦奇瑞在現場說，這2個木乃伊工作坊可以追溯到古埃及第三十王朝（公元前380年至公元前343年）和托勒密王朝（公元前305年至公元前30年），是迄今埃及發現的最大、最完整的木乃伊工作坊。其中一個工作坊用於製作人類木乃伊，另外一個用於製作動物木乃伊；2個工作坊都是長方形建築，有多個房間，部分房間配有用於製作木乃伊的石床，石床旁放置著陶罐、工具和儀式器皿。

另外，旅遊和文物部還公開了新發現的2座古埃及墓葬，以及從墓葬中出土的棺槨和陪葬品。瓦齊瑞說，一座墓葬屬於距今3400年的古埃及第5王朝，另一座屬於距今2400年的第18王朝，墓主均為古埃及祭司。墓葬緊鄰木乃伊工作坊，墓室內外的牆壁上有精美壁畫與浮雕，公開展示的木乃伊棺槨顏色鮮豔，上面繪製著複雜紋飾與古埃及象形文字。