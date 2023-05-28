工作過勞有促發心血管疾病的風險，然而有時職場上過勞死，工作環境並非促發主因，往往也可能是個人生活習慣所致。職安署表示，「職業促發腦血管及心臟疾病之認定參考指引」可作職業疾病認定，希望職業病與職場過勞死都能回歸科學論述，而非個人表述。

「職業促發腦血管及心臟疾病之認定參考指引」在1991年編訂，至今已歷經多次修正，其中腦血管及心臟疾病致病部分，除原有疾病或宿因，促發因子經醫學研究所認知者包括外傷、體質、飲食習慣、氣溫、吸菸、飲酒、藥物作 用及工作負荷等。

此外，主要為考量長時間工作過重所造成的疲勞累積，包括以發病前6個月作為業務過重的評估期間、勞動時間的評估標準、列舉具體的業務負荷要因，包含勞動時間、不規則的工作、輪班職務、深夜值勤、工作環境、伴隨精神緊張的業務等。

勞動部職安署長鄒子廉表示， 該指引是透過職業醫學會、他國促發腦血管及心臟疾病的認定內容等來予以認定，而非單純職安署說了算，其他職業病也都有相關指引，若該人本身有3高，促發相關疾病的情況的可能性也會高些。

鄒子廉指出，勞工在上班期間出現過勞死，確實可能與勞工本身的家族遺傳，甚至是個人生活習慣不好有關，因此才透過該指引回到科學論述，而非經由個人表述來判定。

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