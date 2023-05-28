大都會王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）在前一戰的好表現之後隨即又被痛打！洛磯28日在主場迎戰大都會，從韋蘭德手中敲出9支安打，雖然沒有全壘打，但是單局海灌5分，總計韋蘭德5局失6分無關勝負，自責分率4.80，洛磯終場10比7獲勝。

第2局下，韋蘭德三振掉首位打者，接著連續被敲4支安打送掉兩分，包括菜鳥崔霍（Alan Trejo）的二壘打。接著四壞保送之後，又被布萊克曼（Charlie Blackmon）二壘打再撈兩分。普洛法（Jurickson Profar）敲成深遠飛球，被右外野手馬泰（Starling Marte）驚險接殺成為高飛犧牲打，洛磯進帳第5分。

韋蘭德第3局還被崔霍滾地球打中，所幸沒有受傷。大都會阿隆索（Pete Alonso）4局上炸裂他本季第20轟，但只是陽春炮。

6局上洛磯換投手，輪到大都會打者一陣亂棒，林鐸（Francisco Alvarez）收尾的一記3分彈，總計單局灌5分，雙方6比6平手！韋蘭德的敗投隨之解套。

洛磯靠著麥克曼（Ryan McMahon）第7局的兩分彈奪回領先，第8局再添兩分保險分守住勝利。大都會在經典賽賠掉了守護神迪亞茲（Edwin Díaz），他因為慶祝波多黎各贏球時太興奮弄傷右腳，本季報銷，加上高薪請來的大投手韋蘭德等人表現不佳，他們暫以27勝26負維持在國聯東區第2。