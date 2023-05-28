路透社報導，69歲的艾爾段出乎民調預測，在14日的第一輪投票中輕鬆領先對手基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）近5個百分點，幾乎達到無須決選的50%門檻。

土耳其大選對土國本身和全球地緣政治有著深遠影響。艾爾段在生活支出成本高漲的危機中，表現出人意料地出色。艾爾段率領的人民聯盟的組成包括保守伊斯蘭主義政黨正義發展黨（AK Party）與民族主義政黨民族行動黨（MHP）等，在議會選舉中獲勝，讓這位資深候選人感到鼓舞，艾爾段說投票給他就是投給支持穩定。

中間偏左共和人民黨（CHP）黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）是6黨組成的反對派聯盟所推出的候選人，他領導土耳其國父凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）創建的共和人民黨。基里達歐魯陣營第一輪落後艾爾段後感到震驚，一直努力希望重建聲勢。

土耳其擁有8500萬人口，同時也是北約成員國。土耳其里拉兌換美元匯率在10年內暴跌至1/10，同時因培養與俄羅斯和波斯灣國家的關係而激怒西方。這一場大選將決定土耳其未來將如何面對這些問題。

初選結果顯示民眾對民族主義的支持超出預期。民族主義是土耳其政治中一股強大力量，土耳其與庫德族武裝分子的多年敵對、2016年的未遂政變，以及自2011年起因敘利亞內戰而湧入的數百萬難民，都增強了土耳其境內民族主義的聲浪。

根據土耳其內政部資料，土耳其是世界上最大的難民收容國，約有500萬移民，其中330萬是敘利亞人。

民調機構Konda就這次決選進行的調查顯示，在分配未定選民後，艾爾段的支持率為52.7%，基里達歐魯的支持率為47.3%。

上述的民意調查是於5月20日至21日進行，當時第一輪選舉中落敗的歐根（Sinan Ogan）與歐茲達（Umit Ozdag）尚未透露他們在決選中的支持對象，不過後來主打立即並且強制遣返難民的極右翼候選人歐根表態挺艾爾段後，極右翼選舉聯盟重量級人物歐茲達發聲支持基里達歐魯，為選情再添變數。

這場大選的另一個關鍵是占人口1/5的土耳其庫德族人將如何投票。

親庫德族人的國會第3大黨人民民主黨（HDP），在第一輪選舉支持基里達歐魯，但在基里達歐魯為贏得民族主義者的選票而轉向右翼後，人民民主黨並未明確支持他，而是促請選民在決選中拒絕艾爾段的「一人政權」。

土耳其總統決選投票將於今天當地時間上午8時開始，下午5時結束，今天稍晚應會清楚究竟是何方獲勝。

土耳其歷史學家，同時也是智庫希臘歐洲和對外政策基金會（ELIAMEP）常駐研究員丹佛斯（Nicholas Danforth）表示：「土耳其有著悠久的民主和民族主義傳統，目前顯然是民族主義贏得勝利。艾爾段融合了宗教和民族自豪感，為選民提供一種激進的反精英主義。」（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1120528