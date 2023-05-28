基隆咖啡市集吸人潮市區大塞車，市府：民眾可多用西岸停車場。

基隆市27日下午又湧入大批人潮，市區幾條重要路口都發生大塞車的情況。市府表示，主因是產發處在東岸旅客中心舉辦的咖啡市集吸引了大批人潮，但沒想到會讓市區出現大塞車。後續會強化跨局處的資源布局，並且引導民眾多利用西岸停車空間。

基隆市政府產發處舉辦咖啡市集，吸引不少民眾參與，卻也導致市區27日下午出現大塞車。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市產發處26日起在東岸旅客中心3樓麗都蝶客花園舉辦咖啡市集，吸引了許多人潮，產發處長林鼎超透露，單以27日當天，就有將近1.9萬人次參與這次的活動。但湧進的人潮也為基隆市區的交通帶來不小壓力，包括中正路、義一路、信一路、仁一路等重要路口，27日下午都湧現大批車流，造成市區嚴重塞車。

林鼎超表示，前月的青創市集次日僅有7800人次左右，但這次的咖啡市集第二天就湧進了近1.9萬人次，讓參與業者們都非常開心，也讓產發處更有信心，希望能藉由定期、定點的市集，帶動基隆市相關的產業發展。

但大量湧進的人潮，卻造成市區交通打結，也讓交通相關的各單位來不及應變。交通處長王圳宏表示，市府將於下周召開會議進行跨局處的檢討，吸取先前「好停車」政策的經驗，確保在端午連假及星期假日，都能夠讓交通維持順暢。

基隆市長謝國樑表示，未來會從增加市區停車空間及串連基隆港東西岸動線吸引力等方面，讓更多民眾願意利用西岸停車空間。（張志康攝）

基隆市長謝國樑則表示，因為景氣復甦，疫後觀光熱絡，在基隆街頭隨時都可以看到外地人，甚至是外國人來到基隆旅遊。這當然是好事，但市府也更應該把交通做得更好，市府會繼續努力。

謝國樑指出，市府未來會在西岸投入更多文化、娛樂相關規畫，接著在國門廣場、海洋廣場也做更多規畫、串接東西岸之間的動線，如此一來，外地民眾會更願意利用西岸的停車空間。

謝國樑說市府也正積極規畫、協調基隆港東岸原海軍威海營區的空地，希望能做為停車空間使用。同時市府也將會把相關的旅遊相關活動，從周六逐漸往周五或周日移動，以及平日下班後的旅遊走逛行程。也將會在外木山、七堵等地，安排更多的旅遊內容及資源，從時間及空間兩方面，緩解市區的交通壓力，目前正在規畫中。