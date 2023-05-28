國民黨及不分區立委林文瑞原擬下屆轉戰區域立委。（周麗蘭攝）

立法院三讀通過選舉排黑條款，雲林縣籍立委林文瑞確定無法參選下屆雲林海線區域立委選舉，對此雲林縣長張麗善今（28日）受訪表示，林文瑞受波及而無法參選下屆立委的震撼彈令人措手不及與遺憾，目前正針對合適人選徵詢中，六月一定要有結果。

張麗善表示，立法院修正選罷法增列排黑條款是值得肯定，但一般以為緩刑者不會被列入，畢竟林文瑞是因為張碩文賄選案被判緩刑，並非他自己的選舉，表決前一天林文瑞知道成為定局，曾致電提及此一衝擊。

張麗善說，林文瑞受波及影響從政之路，她感到遺憾，他本人應該也是懊惱，畢竟這段時間他很努力在跑，積極爭取鄉親的認同，過去兩年也協助雲林縣政府爭取許多建設經費。

外傳張嘉郡等人被視為接替人選，張麗善表示，只要對推動政策有意願、有熱情的人都有機會，外傳不論外傳張嘉郡或凌濤或是其他人選都會徵詢，也會詢問鄉親共同支持的意向，選出最適合的人選，這是不得已的結果，相信林文瑞也會支持。

張麗善表示，國民黨各縣市區域立委人選應該會在六月底前底定，雲林縣的國民黨籍立委人選也會在這之前達成共識，無論山區、海區都一樣。

林文瑞曾在2004年犯「投票行賄罪」獲判緩刑，原可排除「不得登記為公職選舉候選人」規定，但最後仍納入三讀。