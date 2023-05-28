李正皓貼出與女方對話。（翻攝自李正皓臉書）

李正皓貼出與女方對話。（翻攝自李正皓臉書）

民進黨徵召李正皓參選新北市永和區立法委員，引發基層反彈，質疑為何選擇與一位曾涉嫌以私密影像威脅前女友的人合作，民進黨性別平等事務部主任李晏榕也表態，李正皓若真的有做相關行為，那就應該被譴責，「黨選擇要跟這樣的人合作，我個人表示遺憾」。李正皓今（28）日再度出面說明，法院一審，二審都判他贏，爆料者沒拿出一點證據，炒了7年老掉牙的爆料，希望可以到此為止。

李正皓表示，事實上透過法院證明李正皓真的沒有偷拍，一審、二審都判他贏，可是過了一晚，討論的焦點又變成李正皓是因為恐嚇女方，所以在法律上才能過關，指責他有偷拍的人，其實沒有拿出1張照片或1個影片來，這樣的指責會不會太廉價了。

李正皓說，現在網路上有流傳一些他跟女方對話的截圖，解讀是去頭去尾、去脈絡化，所以他今天在粉絲專頁上特別秀出一段他和女方在事發之後的對話，其實女方是充滿愧疚的。

李正皓強調，他完全沒有威脅女方，事實上大家看這麼久，有看過男生偷拍7、8個女生，然後7、8個女生是誰都不知道、1張照片都沒有的爆料嗎？然後這個爆料可以炒7年。他認為回歸到最基本的舉證，爆料者你們到底有沒有拿出一點點的證據來，7年前源自於國民黨內的內鬥，延續到7年後他參選立委老掉牙的爆料，他不厭其煩的一再解釋，就是希望說把這件事情說清楚講明白。

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