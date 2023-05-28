小客車轉彎擦撞機車 騎士多處擦挫傷 駕駛被抓酒駕移送法辦 13:282023/05/28 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 駕駛汽車的劉男遭機車騎士撞上，卻被警方發現是酒駕。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市47歲劉姓男子駕駛自小客車，27日下午1點38分行經平鎮區中豐路要左轉時，與對向直行18歲邱姓男子騎乘的機車發生擦撞，造成邱男身上多處擦挫傷，所幸並無生命危險。經檢測邱男酒測值為0，但劉男酒測值為0.25mg／l，訊後被依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。 警方說，事故當下邱男原本要去中壢找友人卻發生車禍，劉男則供稱，工作完要返家，會有酒精反應是前一晚喝酒所殘留，自己只有喝幾瓶啤酒，警方仍依法將他送辦。 ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！ #桃園市 #小客車 #擦挫傷 #駕駛 #酒測值 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。