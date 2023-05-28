桃園市47歲劉姓男子駕駛自小客車，27日下午1點38分行經平鎮區中豐路要左轉時，與對向直行18歲邱姓男子騎乘的機車發生擦撞，造成邱男身上多處擦挫傷，所幸並無生命危險。經檢測邱男酒測值為0，但劉男酒測值為0.25mg／l，訊後被依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方說，事故當下邱男原本要去中壢找友人卻發生車禍，劉男則供稱，工作完要返家，會有酒精反應是前一晚喝酒所殘留，自己只有喝幾瓶啤酒，警方仍依法將他送辦。

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