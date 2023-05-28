國民黨總統參選人侯友宜日前與前總統馬英九會面，雙方深入交換意見後，對「中華民國憲法的堅持」都有高度的共識與理念，外界質疑，反倒副總統賴清德還躲在蔡英文總統的「4個堅持」底下，尚未表態是否遵從中華民國憲法，對此，民進黨籍立委許智傑3問侯友宜，要求他給人民清晰的政策論述，別只打迷糊仗。

侯友宜日前在臉書PO出與馬英九合照，除了肯定馬英九執政期間維繫兩岸和平，並感謝馬英九分享台海關係看法。馬英九辦公室事後也證實，侯友宜25日拜訪馬英九，雙方深入交換意見，對於中華民國憲法、民主法治的堅持，以及對台灣人民福祉的堅持，對兩岸和平穩定的堅持，雙方都有高度的共識與信念。

外界質疑，賴清德還躲在蔡英文的「4個堅持」底下，是否遵從中華民國憲法並未表態，對此，許智傑表示，賴清德和蔡英文主張4個堅持及中華民國台灣是台灣共識，人民都認同這樣的說法，然而，侯友宜卻不敢提馬英九提出的九二共識，兩岸論述仍然模糊不清，請問侯友宜支持一中憲法嗎？支持一個中國嗎？支持九二共識嗎？要選總統不該打迷糊仗，給人民清晰的政策論述，才配得起擔任總統候選人。