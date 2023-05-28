總統府前行竊機車置物箱，遭憲兵識破逮人 起出iPhone手機。（警方提供）

北市一名黃姓街友，日前沿著總統府後方人行道行走，不時對著停放機車探頭探腦，守護總統府的憲兵隊營長，赫見他徒手翻動他人機車置物廂，立刻上前制止並通知警方到場，黃坦承竊盜，並交出身上一隻iPhone手機辯稱在萬華區撿到，警方依竊盜罪移送法辦。

警方表示，黃男行為舉止怪異，沿著總統府後方人行道不時對著周邊停放車輛探頭探腦，疑有偷竊財物之意，適逢總統府憲兵隊營長於附近巡邏，發現該男徒手翻開機車車廂，便立即上前制止，並通報介壽路派出所員警即刻到場協處。

經警方深入調查，黃嫌是一名街友，有多項不良前科紀錄，平時多在萬華區艋舺公園一帶閒晃，當天上午已先在萬華區西昌街附近拾得一支iPhone 11 pro智慧型手機，卻辯稱因心情不好而未將拾得物交付派出所，下午又溜達到總統府附近，意圖竊取他人機車車廂內財物，沒想到正翻箱倒櫃之際，就被總統府憲兵隊營長逮個正著。

警方到場後，該男向警方坦承偷竊行為，並交付所竊取之黑色雨傘1把、手機1支，中正第一分局員警現場與憲兵隊官兵共同釐清狀況後，將該男依現行犯逮捕送辦。

中正第一分局表示，感謝總統府憲兵隊官兵即時協助之義舉，展現臨危不亂的應變能力，憲警合作聯手逮捕竊盜嫌犯，協助化解治安危機，共同維護府區周邊安全，並提醒民眾如發現周遭有可疑人、事、物，請立即打報案專線110，勿讓有心人士趁機造成財產損失，共同打造良好的社會治安。