國民黨總統參選人侯友宜南下屏東拜會屏東縣議長周典論，傾聽地方聲音。(林和生攝)

國民黨總統參選人侯友宜28日南下屏東拜會屏東縣議長周典論，兩人一小時的會談過程並未公開，據與會人事透露，就是閒話家常，雙方針對立委提名簡單討論，侯強調，周典論是地方德高望重人士，此行是特地前來傾聽地方聲音。

侯友宜上午10時許驅車來到屏東議長公館，由黨內中常委周孟蓉對外迎接，眾人入內會談、過程沒有對外公開，約一小時的談話，侯一行人走出公館後表示，周典論在基層服務得到很好口碑，並獲得眾人尊敬，因此特別前來拜訪、聽聽地方聲音。

雙方就立委提名進行討論，盼能找到好人選，為屏東這塊土地做更多事情。外界問道，之前傳出「牛鬼蛇神」說，是否前來拆彈？侯友宜說，議長跟我們都會團結在一起、同心協力往前走；這兩天感受到高屏人的熱情，愛這塊土地的精神，不分你我、不分族群，大家溝通無礙，就是同心齊力。

侯友宜說完後就趕往下一個行程，同樣由周孟蓉送客，周典論並未公開露面。