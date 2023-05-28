Shohei Ohtani racks up 10 Ks and lowers his ERA to 2.91.



He leads American League pitchers with 90 strikeouts. pic.twitter.com/GGM88zrJ7A — MLB (@MLB) May 28, 2023

天使隊投手大谷翔平28日登板對戰馬林魚，6局失2分（責失1分）繳出優質先發，飆出驚人的10次三振，自責分率降至2.91。可惜牛棚不給力，馬林魚7局打下兩分超前，大谷無關勝負，雙方4比4殺入延長。

開賽大谷就在守備時發生傳球失誤，被打者戴維斯（Jonathan Davis）一口氣溜上二壘，後面葛瑞奧（Yuli Gurriel）安打送回戴維斯。這分因為是守備失誤，所以不算大谷自責分（儘管失誤的就是大谷本人）。大谷第5局遭到連續安打，阿萊斯（Luis Arraez）適時敲安再添1分。

天使厄薛拉（Gio Urshela）第2局長打得分，6局下天使在換投之前，蔡斯（Matt Thaiss）及時打下兩分超前。不過7局天使換上菜鳥希爾賽（Chase Silseth）中繼，他控球不穩接連暴投，這時又遇上猛將索勒（Jorge Soler）。索勒前面被大谷三振兩次，這下他趁機轟了兩分彈，也把大谷的勝投給打飛。天使第8局藉著厄薛拉的陽春炮追平比分。

9局下，卓奧特（Mike Trout）安打上壘，大谷獲得拯救比賽的機會，但是打成平飛球出局，4打數沒有安打。