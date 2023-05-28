現代人擔心膽固醇過高，又怕藥物損傷肝、腎臟，醫師表示，現已有5種食物被認為可降低膽固醇，包括大蒜、燕麥等。其中，大蒜要生吃才有效，因大蒜富含能降膽固醇的蒜素，若經煮熟後，結構會遭破壞，大幅減弱它降膽固醇的功效，因此，爆香大蒜這過程會減弱大蒜降膽固醇的效果。

營養功能醫學家、醫師劉博仁在《下班經濟學》表示，人體的膽固醇分為低密度脂蛋白（即低密度膽固醇、俗稱壞的膽固醇），與高密度脂蛋白（即高密度膽固醇、俗稱好的膽固醇），前者會傷害心血管功能，後者則可保護心血管健康。

他表示，目前經認證可降低膽固醇的食物，有大蒜、紅麴、洋蔥、燕麥、酪梨5種。其中，大蒜所含的蒜素已被證明可有效降低總膽固醇、低密度膽固醇，但無法降低三酸甘油脂，也無法增加高密度脂蛋白。

至於正確的大蒜吃法，劉博仁表示，生吃大蒜才有效，民眾可於每天一餐中吃幾片大蒜切片，即可具有降低膽固醇的效果。若想藉由補充保健品蒜素來降低膽固醇的人，每天至少要食用500毫克。而腸胃不佳的人勿用吃大蒜來降膽固醇，以免傷了腸胃，危害健康。

他並強調，想以食用大蒜來降膽固醇的民眾，切記3個月後抽血驗證，若效果不佳，一定要與醫師討論，是否該從藥物來解決膽固醇過高的問題。