據韓聯社報導，韓國產業通商資源部通商交涉本部長安德根26日（當地時間）在美國底特律會見中國大陸商務部部長王文濤，雙方就兩國經貿合作事宜交換意見。

值得關注的是，韓中兩國政府在會見結束後發佈的新聞資料內容著重點有所不同。中國大陸商務部當天早些時候在官網發佈消息稱，雙方一致同意加強半導體產業鏈供應鏈領域對話與合作。中方強調半導體領域合作，而韓方則凸顯了原材料、零部件等更廣範圍的供應鏈合作。

據韓國產業部27日表示，安德根於25日和26日（當地時間）出席在底特律舉行的亞太經合組織（APEC）第二十九屆貿易部長會議，並藉此機會先後會見美國、中國大陸、加拿大、智利等亞太經合組織成員國主管經貿事務的部長級官員。

產業部介紹，安德根與王文濤就基於相互尊重的精神發展兩國經濟合作關係的方案進行討論。安德根呼籲中方對確保兩國貿易暢通、關鍵原材料及零部件供應順暢給予支持與關注，並打造可預測的營商環境，支持在華韓企發展。