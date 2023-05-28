夏宇禾（左）與 明新科大三創中心CEO李明川。（三立藝能提供）

麻吉砥加國際影業與明新科大合辦演員徵選活動。（三立藝能提供）

李明川日前以明新科大三創中心CEO身分，邀剛殺青《一家團圓》的女星夏宇禾一起擔任校園徵選演員活動評審，夏宇禾開心説：「這讓我想起自己當初也是因為電視台到學校徵選才有機會正式出道。」並以自身經驗給想當藝人的年輕人建議，「要隨時準備好，才能在機會來時把握住。」

徵選活動上，夏宇禾對表演魔術失敗的男同學特別有印象，大讚學生臨危不亂，繼續演出才是專業藝人該具備的基本素養。活動最後由夏宇禾代表評審致詞，她鼓勵同學展現自我，同時開玩笑跟電影公司毛遂自薦説：「歡迎找我演戲，要扮老扮醜、只要告別白富美形象我都願意嘗試。」

演戲經驗豐富的夏宇禾，長期在8點檔拍戲戰場，因現場各種臨時狀況練就她速記台詞的好本領。她回想起人生中最緊張的一次試鏡經驗，表示有次戲劇單位邀約她與導演、監製見面，事先表達不需要藝人現場拍試戲影片，夏宇禾與經紀人到達後與導演相談甚歡，導演說：「妳現在可以開始演了。」當場把夏宇禾和經紀人嚇一跳，發現原來是劇組工作人員的傳達有疏漏。

監製盛情請夏宇禾盡力試試，她用10分鐘背下4場戲都是大段的台詞，旋即丟本演出，讓導演和監製讚賞不已，夏宇禾說：「每次回想到這幕，導演和監製，投資方等人，跟我面對面坐一排，全場都靜默看著我在背台詞，壓力超大，這十分鐘簡直像度分如年。雖然順利演出，但我很遺憾沒有機會在事先仔細準備角色建立的功課。」

夏宇禾透露速記台詞的秘訣是：「首先分析出劇本的邏輯，理解後就能記住，尤其是與對戲演員的對話銜接點，記好前後場的情緒，就會更有脈絡。」

除了如常演藝工作，平日還要到新竹教書的李明川日前斜槓去拍戲，雖然隔行如隔山，但一部演醫院院長、一部演董事長特助，他用不同西裝色系跟花色來區分出2個不同角色性格，把造型專業融入表演也讓大家看到更多可能性，據悉現已有新戲找上門，他也自栩成為新一代最佳綠葉。