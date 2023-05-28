國民黨總統參選人侯友宜28日上午與前立法院長王金平共進早餐，高雄市長陳其邁說，歡迎他多到高雄走走。對於左楠區的立委參選人，陳其邁表示，國民黨尚有一些人選未塵埃落定，還不急。

陳其邁上午參加今年入港最大郵輪歌詩達郵輪莎倫娜號記者會，對於侯友宜和王金平共進早餐，陳其邁說，選舉到了，侯友宜到地方走走。侯友宜過去比較少來南部，如今選舉要到了，到高雄走走，他覺得很好。高雄有山、海、河港，以及郵輪觀光都不錯，陳其邁歡迎侯友宜到高雄。

對於國民黨的左楠區立委將由李眉蓁參選，陳其邁表示，下個月黨部的提名小組會提出優秀人選，也會全力輔選。至於對曾經表態參選的李柏毅與黃文志的看法，陳其邁說，這些議員都很優秀，也有很好的問政成績，但要思考怎樣獲得更多選民的支持。民進黨將提出最強的人選，且目前國民黨還有些人選尚未塵埃落定，還不急，等他們決定再說。