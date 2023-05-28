台北市南港高工學生今年參加FRC機器人競賽（FIRST Robotics Competition），順利成為美國亞歷桑納州東、西區聯賽前4強，也由於他們製作的機器人擁有良好的升降及伸縮能力，而獲卓越工程獎。獲獎學生分享，他們透過競賽學習發現與解決問題的珍貴能力，相信不論升學或就業都能帶來優勢。

FRC機器人競賽限14至19歲學生參加，是全球難度最高的機器人競賽，今年台灣共有20支隊伍參賽，學生們必須自建機器人，與來自各國、地區團隊組成聯盟，操作機器人將三角錐及方塊放置在指定區域取得積分。

南港高工學生1月接到競賽題目後，花費近2個月時間製作出名為「大蟒蛇」的機器人，期間加強銑床與車床、編寫程式等技能。指導教練支裕文指出，機器人配備的全向輪也由學生自行設計及組建，能精準控制機器人轉向及轉速，運行變得更加靈活。

學生飛抵美國後著手組裝大蟒蛇，經過一個禮拜測試才正式參賽。隊長黃志堅回憶東區第一場聯賽就面臨機器人夾爪意外掉落，檢查才發現用來固定爪子的螺絲無法承受撞擊，當時花費約半天時間改用大根鋁棒貫穿機器頸部，並加上彈簧加強避震，才終於補強機器人耐撞度。

當下會不會感到緊張？他說，隊員們當然會緊張，但畢竟仍在競賽中，要如何分析並解決問題才是首要任務，解決困難後，心情自然比較放鬆，再加上充足的睡眠，他們更能迎接下一場比賽。

經過多次競賽，隊伍最終取得第4名佳績。黃志堅分析得勝關鍵，大蟒蛇從設計、材料製作到組裝，都由他們自行完成，不只便於向評審介紹，也更能掌握機器人優、缺點及狀態，在競賽裡快速應對、改進功能。

不過他觀察，隊伍編號2122分工非常細緻，連機器人馬達都可以分成獨立組別運作，且該隊伍機器人設計輕巧，運行較為靈活，相當值得隊伍學習、改進。

南港高工實習處就業輔導組長廖坤賢表示，由於FRC機器人競賽特殊賽制，上一場比賽的隊友，下一場很可能變對手，使得雙方處於競爭，卻又彼此合作的關係，與國內重視競爭的環境相當不同，相信學生在競賽學到各種技能，有助於提前他們提升職業技能。