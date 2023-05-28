亞太青年協會、台灣大學政治學系系學會今舉辦「2024校園總統馬拉松」，邀請藍、綠、白三黨總統參選人參與座談會，民眾黨主席柯文哲為首場嘉賓。面對學生詢問如何推動交通平權，是否廢除機車應靠右行駛、兩段式左轉時，柯給出明確回覆，他表示，若機車不要亂竄，按照汽車的方式行駛，就能夠直接左轉，「不能只想權益不想有義務」。

學生在會上詢問，柯文哲卸任前夕，開放試辦忠孝西路機車夜間行駛，如今看起來狀況很好，北市府可能擴大辦理。而未來若柯當上總統，會如何推動交通平權問題？是否可能廢除道教規則第99條關於機車應該靠右行駛，以及兩段式左轉規定？

柯文哲回應，如果機車比照汽車，全部一條線，紅燈不可以跑到前面去，也就是把機車當汽車看，「隨時可以右轉，按照紅綠燈右轉沒問題（編按：此處右轉應為左轉），今天問題是你又要往前竄，然後又要左轉，這才會出問題」。

柯文哲表示，他擔任台北市長期間，市府討論過很多次，但台灣道路設計很困難，因為外國只有行人跟汽車，最多加上自行車，主要是汽車跟行人，而台灣路面同時要設計給4種東西使用，汽車、機車、腳踏車、行人，難度變很大。

柯文哲說，如果機車要左轉，從今天開始機車不要亂竄，按照汽車的車道來走，就可以左轉，為什麼不行？「但是不能又要這樣，又要那樣，這樣不行，不能只想權益不想有義務」。