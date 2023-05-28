第76屆坎城影展輝煌落幕，是枝裕和導演、坂元裕二編劇的《怪物》拿下最佳劇本獎，上一次則是由2021年濱口龍介執導的《在車上》，三年內日本有兩部作品拿下最佳劇本獎。而最佳男主角也落入日本男星役所廣司囊中。

華語片今年沒有作品告捷，中國大陸導演王兵的《青春》本有入圍正式競賽，最後僅在公民獎類別被特別提及。但由台灣參與聯合製作、馬來西亞導演余修善執導的《虎紋少女》在國際影評人週競賽單元摘下最佳影片。評審團大獎則由《利益區域》（暫譯）帶走，一部在驚悚及寫實之間遊走的納粹電影。

法國女導演賈絲汀楚德憑《一場墜樓的剖析》拿下最高榮譽金棕櫚獎，她也是歷史上第三位獲得此獎的女導演，前有2002年的《戰地情人》、2021年的《鈦》，打破了女性導演在三年內第二度在坎城獲得首獎的紀錄。

最佳導演獎由法籍越南裔導演陳英雄的《火上鍋》拿下，陳英雄為產量不多的導演，生涯迄今只有7部作品，但每次都能精準對上三大影展評審的胃口。