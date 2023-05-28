高市府將在高雄最大石斑魚生產地永安區畫設永安、永華、新港三處養殖漁業生產區，讓漁業生產升級加值。（高雄市都發局提供／崔正綱高雄傳真）

國民黨總統參選人侯友宜昨日前往高雄石斑魚重鎮永安區，來了解當地石斑魚產銷概況，而高雄市都發局今日卻宣布，透過國土計畫，將在永安區畫設永安、永華、新港三處養殖漁業生產區，成為重要漁業發展區位，讓漁業生產升級加值。都發局指出，透過計畫推動，回應地方對於空間發展上的需求，達到永續發展目標。

侯友宜昨日南下高雄，並在當晚舉辦高雄首場造勢，昨日下午侯友宜先在國民黨高雄市黨部舉辦見面會後，快馬加鞭的來到永安區石斑魚養殖場，了解高雄最大的石斑魚生產地產銷概況。

而都發局今日表示，內政部全國國土計畫的國土空間發展重要策略為「推動鄉村地區整體規畫，形塑鄉村特色風貌」；而永安為高雄市石斑魚、虱目魚重要產地，透過計畫將畫設永安、永華、新港三處養殖漁業生產區，為重要漁業發展區位，藉由永安液化天然氣接收站已發展冷能應用項目及地區冷鍊物流發展，有助於冷凍水產食品加工調節產銷，讓漁業生產升級加值。

都發局長吳文彥表示，高雄市國土計畫指認美濃、六龜、永安、大樹、內門、那瑪夏、茂林、桃源等八處行政區，為應優先辦理鄉村地區整體規畫區，並逐年爭取中央經費辦理。目前美濃由內政部營建署辦理中、六龜於去年初辦理規畫作業，去年底高市府又持續爭取到內政部300萬元經費補助，正辦理永安鄉村地區整體規畫。

都發局指出，永安鄉村地區整體規畫作業，除人口、居住、產業、交通、公共設施及土地利用等基本資料分析外，後續也將進行地方訪談、舉辦工作坊與座談會，藉由民眾參與，與地方進行空間發展規畫意見交流，並可進一步了解目前土地利用及空間發展課題，納入整體規畫內容研議。

另外，都發局表示，後續有關公共建設涉及各單位權責事項，也會納入永安鄉村地區整體規畫應辦事項，協調請各單位協助爭取經費積極處理；期望透過計畫推動，回應地方對於空間發展上的需求，達到充實生活機能、維護文化特色、營造良好生產環境、建立生態網絡及土地使用有序等永續發展目標。