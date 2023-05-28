曾以電影《三輪車伕》（Cyclo，梁朝偉主演）勇奪威尼斯最佳影片金獅獎的越裔法籍導演陳英雄，28日凌晨以他的美食電影《火上鍋》勇奪第76屆坎城影展最佳導演大獎。陳英雄曾以首部電影《青木瓜的滋味》勇奪坎城新導演金攝影機獎，即使後來榮獲威尼斯金獅獎，這次卻是他首度打進坎城主競賽單元，並擊敗眾多大師名導，一舉勇奪最佳導演大獎。
陳英雄在獲獎致詞時，除感謝茱麗葉畢諾許對該片的一貫支持，更特別致謝迄今摘下14 顆米其林星的法國當代最頂尖廚師皮耶加尼葉，帶著他精心策畫的菜單參與該片演出，並擔任烹飪指導，為該片展現何謂烹飪藝術與深奧的料理學問。有趣的是，據傳加尼葉在片中除展現該片的招牌燉菜料理「火上鍋」，更將他私心最愛的一道料理「法式酥盒」，也悄悄放進了電影之中，讓人十分期待！
第76屆坎城影展今晨舉行頒獎典禮，最佳影片金棕櫚獎由法國女導演賈絲汀楚特以電影《一場墜樓的剖析》奪下，也是坎城影展史上第三次由女性導演抱得金棕櫚獎，女力再度大放異彩。日本影星役所廣司以及土耳其女星梅薇迪茲達則分別以文溫德斯的《完美的日子》、努瑞貝其錫蘭的《關於枯草》在本屆坎城影展稱帝封后，兩人在片中的形象都十分健康正向。
梅薇迪茲達今晨勇奪最佳女主角獎時十分激動，她坦承從前就在幻想得獎的這一刻。梅薇在片中飾演一位人生遭遇重大困難、但仍然努力奮鬥的女老師，她除感謝導演努瑞貝其錫蘭對她的賞識，「我想將這個獎項，獻給世上所有正在為人生奮鬥的堅強女性」。
勇奪本屆坎城影展官方場刊【銀幕】雜誌最高分3.2分（滿分4分）的電影《落葉》（Fallen Leaves），則榮獲評審團獎。該片是芬蘭大師阿基郭利斯馬基（Aki Kaurismäki）最新執導的電影，劇情同樣描述基層人物的生活辛酸，卻難得幸福溫暖，加上片中以不同形式（酒吧、廣播、卡拉OK）穿插多首動人歌曲，讓人如癡如醉。
《落葉》雖被譽為今年坎城影展最浪漫電影，但開場沒多久便以廣播帶出俄烏戰爭現今時勢。該片僅81分鐘、節奏精簡明快，與其它片長動輒2、3小時的電影大相逕庭，就連男、女主角尤西瓦塔寧、阿爾瑪波斯提代表導演阿基上台領獎時，致詞風格也同樣精簡，「很榮幸能參與不斷為電影注入活力的坎城影展」，超級快閃！《落葉》片中的狗演員，同時也獲得了會外賽「金棕櫚狗狗獎」的評審團大獎。這些坎城影展獲獎片《關於枯草》、《落葉》及《火上鍋》，預定將於今年底至明年初在台陸續推出。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。