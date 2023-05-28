《火上鍋》由大滿貫影后茱麗葉畢諾許與坎城影帝的班諾馬吉梅這對前度情人主演。（海鵬影業提供）

《火上鍋》片中描述兩位相愛的廚師愛情，並呈現各種令人大飽眼福的法式料理，愛情與美味大噴發。（海鵬影業提供）

曾以電影《三輪車伕》（Cyclo，梁朝偉主演）勇奪威尼斯最佳影片金獅獎的越裔法籍導演陳英雄，28日凌晨以他的美食電影《火上鍋》勇奪第76屆坎城影展最佳導演大獎。陳英雄曾以首部電影《青木瓜的滋味》勇奪坎城新導演金攝影機獎，即使後來榮獲威尼斯金獅獎，這次卻是他首度打進坎城主競賽單元，並擊敗眾多大師名導，一舉勇奪最佳導演大獎。

陳英雄在獲獎致詞時，除感謝茱麗葉畢諾許對該片的一貫支持，更特別致謝迄今摘下14 顆米其林星的法國當代最頂尖廚師皮耶加尼葉，帶著他精心策畫的菜單參與該片演出，並擔任烹飪指導，為該片展現何謂烹飪藝術與深奧的料理學問。有趣的是，據傳加尼葉在片中除展現該片的招牌燉菜料理「火上鍋」，更將他私心最愛的一道料理「法式酥盒」，也悄悄放進了電影之中，讓人十分期待！

第76屆坎城影展今晨舉行頒獎典禮，最佳影片金棕櫚獎由法國女導演賈絲汀楚特以電影《一場墜樓的剖析》奪下，也是坎城影展史上第三次由女性導演抱得金棕櫚獎，女力再度大放異彩。日本影星役所廣司以及土耳其女星梅薇迪茲達則分別以文溫德斯的《完美的日子》、努瑞貝其錫蘭的《關於枯草》在本屆坎城影展稱帝封后，兩人在片中的形象都十分健康正向。

梅薇迪茲達今晨勇奪最佳女主角獎時十分激動，她坦承從前就在幻想得獎的這一刻。梅薇在片中飾演一位人生遭遇重大困難、但仍然努力奮鬥的女老師，她除感謝導演努瑞貝其錫蘭對她的賞識，「我想將這個獎項，獻給世上所有正在為人生奮鬥的堅強女性」。

勇奪本屆坎城影展官方場刊【銀幕】雜誌最高分3.2分（滿分4分）的電影《落葉》（Fallen Leaves），則榮獲評審團獎。該片是芬蘭大師阿基郭利斯馬基（Aki Kaurismäki）最新執導的電影，劇情同樣描述基層人物的生活辛酸，卻難得幸福溫暖，加上片中以不同形式（酒吧、廣播、卡拉OK）穿插多首動人歌曲，讓人如癡如醉。

《落葉》雖被譽為今年坎城影展最浪漫電影，但開場沒多久便以廣播帶出俄烏戰爭現今時勢。該片僅81分鐘、節奏精簡明快，與其它片長動輒2、3小時的電影大相逕庭，就連男、女主角尤西瓦塔寧、阿爾瑪波斯提代表導演阿基上台領獎時，致詞風格也同樣精簡，「很榮幸能參與不斷為電影注入活力的坎城影展」，超級快閃！《落葉》片中的狗演員，同時也獲得了會外賽「金棕櫚狗狗獎」的評審團大獎。這些坎城影展獲獎片《關於枯草》、《落葉》及《火上鍋》，預定將於今年底至明年初在台陸續推出。