俗話說一樣米養百樣人，有些人心思極其難懂，他們就像大海一樣深不見底，讓人看不透也猜不著，《搜狐網》運勢專欄就點名4星座心思最難猜，其中天蠍座的防備心最重，擔心弱點曝光後容易招致攻擊；而射手座在感情方面則是追的時候很用心，一旦到手後就不懂得珍惜。

▍天蠍座

天蠍座習慣了獨來獨往的生活，加上很有主見，做任何決定之前很少和別人商量，神祕形象深植人心。事實上，這是因為天蠍座的防備心很重，擔心毫無保留地向別人透露自己的事，會被有心人士抓住弱點而招致攻擊，所以在人際關係上會有所提防。

▍雙子座

說到雙重性格，雙子座絕對榜上有名，他們很會隱藏真實的自己，人前看到的歡樂模樣，多半經過偽裝，但這不代表他們表裡不一，只是他們為了保護自己而不得不戴上假面具。私底下的他們就會表現出悲傷的一面，人前人後差異頗大。

▍射手座

射手座在感情方面相當矛盾，追求心儀對象時，總是費盡心思討對方開心，然而一旦到手之後，射手座雖然會一如既往的對另一半好，卻可以明顯感受出他們逐漸對戀人失去興趣，剩下的只是維持關係的基本互動而已，態度轉變之大，經常讓對方無所適從。

▍摩羯座

摩羯座的心思是12星座中藏得最深的人，他們懂得控制自己的情緒，雖然不擅長表達，心思卻很縝密，無論做任何事都能夠考慮周全，這也間接地讓別人認為他們心機重，城府深，但其實進一步接觸後會發現，摩羯座待人真誠友好，只是會保留必要的防備心，不在別人面前暴露自己的一切。