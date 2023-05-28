雲林縣為國內養豬最大縣，然而民眾抱怨縣內3家處理死豬的化製場長年飄出惡臭，雲林縣長張麗善也呼籲，農委會應補助畜牧業者設置冷藏庫，從源頭解決斃死豬臭味問題。農委會表示，針對設置畜牧場冷藏設施，一來死廢畜禽的集運系統每天都在收，二來有留供食用疑慮的道德風險，因此對每個畜牧場都建置冷藏設施的做法仍持保留。

日前雲林縣議會進行化製場專案報告，環保局報告指出，化製場散發的惡臭主要來自原料堆置區，包含下腳料和斃死畜禽等，運送過程無冷凍系統易產生腐臭味，建議全程冷鏈運送。

張麗善則表示，盼農委會運用百億基金補助畜牧業者設置冷藏庫，以延緩斃死豬散發惡臭等問題。

農委會畜牧處副處長江文全表示，針對化製廠的臭味改善，這幾年農委會已有提供技術上的協助，也有補助化製廠相關設備來強化。

至於畜牧場是否設置冷藏庫，這部分暫時先保留，一來目前全國畜牧場死廢畜禽的集運系統每天都在收，而撇開重大家畜疾病因素，毛豬全期飼養下可成為肉豬的比例約85-90％，因此養豬場的損耗量其實並不大，暫存需求性也較低；再者一旦有了冷藏設施會有留供食用疑慮的道德風險。

江文全說，畜牧場不設置冷藏設施的另一個原因是額外用電的經濟效益，是否每個畜牧場都願意建置也都見仁見智，這部分會再通盤檢討，也會和產業團體共同強化集運系統的效率。