2024立委選舉，國民黨嘉義市採取「內參」民調來「徵召」強棒參選，25日起連續3天進行民調，今公布結果，由連任6屆市議員的張秀華勝出。（翻攝自張秀華臉書/呂妍庭嘉義傳真）

2024立委選舉，國民黨嘉義市採取「內參」民調來「徵召」強棒參選，25日起連續3天進行民調，今公布結果，由連任6屆市議員的張秀華勝出，已獲民進黨提名競選連任的王美惠對此表示，期待明年初的立委選舉，是用政策政績來對話競爭，相信嘉義市會有一場君子之戰。