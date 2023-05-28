【全程字幕】不支持選罷法修法！柯文哲嗆「乾脆犯小罪全部槍斃」 喊話：鼓勵向善的社會 @ChinaTimes ​

民眾黨主席柯文哲今出席亞太青年協會、台灣大學政治學系系學會今舉辦的「2024校園總統馬拉松」活動，他坦言，不支持近期選罷法的修法，若讓犯過罪的人與社會隔絕，還有必要設立更生人協會嗎？乾脆犯一個小罪全部槍斃。

今有學生於會上質疑，民眾黨在中南部吸納的人選、或是政治人物，很多都是具有爭議的地方勢力，「中南部人選跟形象遠遠不及北部」，如何避免形象比較不好的人讓民眾黨形象受損？

柯文哲說，學生的質疑是相對產生的，民眾黨會「do our best」，盡力去做，這是他的概念。

柯文哲表示，自己是醫生出身，不管對方是怎樣的人，都希望能向上進步，他也強調，最近選罷法修法，他個人不贊成。

柯文哲指出，只要犯過罪，就讓他與社會隔絕，若是如此，這社會還要設立更生人協會嗎，「乾脆犯一個小罪全部槍斃掉」。

柯文哲質疑，為什麼要讓一個人永遠無法在社會翻身，「我們是鼓勵向上社會，不是把這些人全部棄絕在這社會，這是觀念上問題。」他認為，政治常常不做表態、或是切割，其實是在鼓勵社會不善良的一面。