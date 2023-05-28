台中市龍井區體育會結合龍井在地特色景點規畫「2023第8屆龍井單車逍遙遊」，28日吸引上百名腳踏車友、親子同行。（潘虹恩攝）

「2023第8屆龍井單車逍遙遊」28日在龍井舉辦，林家古厝會場也設置點心站，提供飲品、西瓜等補給物。（潘虹恩攝）

台中市龍井區位於台中海線地區，有美麗的沿海風光與在地特色，台中市龍井區體育會積極推廣全民運動，並結合龍井在地特色景點規畫「2023第8屆龍井單車逍遙遊」，28日自龍井區林家古厝出發，吸引上百名腳踏車友、親子同行，民眾邊運動邊欣賞在地美景。

「2023第8屆龍井單車逍遙遊」28日在龍井舉辦，早上7點一同自林家古厝出發，途經電影《我吃了那男孩一整年的早餐》取景地「告白平交道」、彩虹廊道、希臘風情區、麗水福順宮、龍井公所新打造的「戀之道」等地方特色景點；林家古厝會場也設置點心站，提供飲品、西瓜等補給物，包括前立委顏寬恒及多位里長、地方人士也到場共襄盛舉。

龍井區體育會理事長紀榮利表示，龍井體育會積極推動全民運動，腳踏車是大眾非常風行的運動，連續舉辦單車遊多年。前2年因疫情影響，運動活動有所阻斷，趁疫情解封後擴大舉辦，將腳踏車運動再次推廣出來，並結合在地風光，將龍井區的特色景點和單車運動連結起來，讓參與車友、親子運動之餘也能欣賞龍井特有的景色。

紀榮利說，疫情間體育會辦活動都是配合政府腳步，疫情高峰時一度禁止體育活動，後續慢慢解封，因此前幾年活動規模都較小，「可能疫情間大家也是悶壞了」，今年報名相當踴躍，相較過去約300多人，今年有近千人報名，較往年多出了1倍以上，也很幸運今天天氣非常好。

顏寬恒說，台中海線是人文風貌匯聚之處，近年龍井區新移入人口愈來愈多，相信很快就會突破8萬人，透過體育活動促進更多人參與、了解地方，並讓大家更接近、更凝聚，是很好的活動；龍井區體育會也非常用心，包括路線規畫、維護、安全防範都做得很好，感謝體育會和各方志工的協助。