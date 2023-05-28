現在的小孩不只有畢業旅行，還有暑期旅遊，一名家長表示女兒就讀公立國小，暑假期間有舉辦國外暑假旅遊，10至12天費用8萬1千元，地點是台灣人很愛去，且當地歐美人口很多的地方，讓原PO驚問「小學生暑旅8萬1，大家能接受嗎？」引發兩派意見網友激烈討論。

這名家長今天在PTT發文，孩子就讀的公立國小舉辦國外暑假旅遊10到12天，去的國家是台灣人很愛去，且歐美人口很多的國家，住宿是營地、交換學校的宿舍，不住飯店。

原PO表示，當下聽到國小舉辦國外暑旅活動時真的愣住，美其名是增廣見聞，但說白了就是去玩，直呼學校教育怎麼了，「國小學生真的該參加這種高額旅遊嗎？」

文章PO出後，立刻引發網友討論，許多人認為，去國外12天8萬1真的便宜，「認真說很便宜，我國中時有暑期團去歐洲，印象中20幾天將近30萬」、「同事去歐美13天，平均每天一萬台幣」、「小時候就能見多識廣，或許能打開小朋友的眼界」。

但也有人覺得國小出國年紀太小，「重點不是貴，是國小不懂那個價值，我也不會讓他去，如果放在高中就可以」、「國小生連照顧自己都有問題」、「國小12天，在國內都要好好考慮了」。