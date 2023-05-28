鼓鼓新歌演唱會「GBSW」後方炫光米蘭移動牆、雷射燈光打造最狂熱派對。（相信音樂提供）

呂思緯（鼓鼓）最近發行新專輯《跳舞在米蘭》，27日在台中Legacy開唱，他身穿短版上衣一舉手就露腰，笑稱自己根本辣妹，他還在歌迷起哄下，大秀精實腹肌。而他演唱到寫給媽媽和歌迷的〈說一聲晚安〉時，一度哽咽拭淚唱不下去，全場歌迷大合唱幫忙完成這首歌。

鼓鼓演唱到寫給媽媽和歌迷的〈說一聲晚安〉時，一度哽咽拭淚。（相信音樂提供）

〈說一聲晚安〉對於鼓鼓和罹患失智症的媽媽，以及歌迷都別具意義，因為鼓鼓十年來每天都會在社群和歌迷道晚安，和歌迷互動像朋友，他也習慣看歌迷留言，分享生活事，希望能透過網路和歌迷一起成長。

他說：「疫情時我剛好被隔離，我每天都會發晚安文，在隔離有個歌迷要結婚，我超想去的，我看到他們去婚禮，看到歌迷群坐一桌，歌迷還錄了很可愛的限動，我那時也很努力錄了祝福給他，我可以感受你們的喜悅，不管每一刻都希望你們能感受到我的心。」

鼓鼓新歌演唱會名叫「GBSW」，為了打造獨特、難以忘懷的派對，主舞台上的「炫光米蘭移動牆」猶如變形金剛般變身成各種排列組合的5大「太空氣囊」會隨燈光、雷射燈照色變換。

他昨一身帥勁水藍造型登場，率領4位舞者又唱又跳新歌〈跳舞在米蘭〉、〈好了啦〉、〈一起廢〉、〈綁架我〉等歌，引爆全場尖叫聲，他說：「3年多沒發片，這張專輯籌備很久，看到這段期間歌迷跑去看別人演唱會，這是Ok的，因我也喜歡很多人，但歌迷的話我只喜歡你們，今天在台中legacy，你們都是我的。」接著演唱〈你是我的〉融化歌迷的心。

演唱會也設計了許多互動環節，唱到〈聽到請回答〉時，「GBSW」造型氣球緩緩地推出，同時，每位進場的歌迷都獲得一包不同造型的紙花，在鼓鼓演唱〈為愛而愛〉時向上揮灑，帶來最繽紛的色彩。

鼓鼓演唱〈他一定喜歡你〉時，2名女舞者穿著與MV一樣的學生制服。（相信音樂提供）

他還特別設立「七彩炫光小舞台」，嗨唱〈超機車〉，〈傷心的人別聽慢歌〉時，4位舞者手持乾冰槍營造迷幻世界，整個舞台彷彿成為一個動感十足的舞池。演唱會將移師台北、高雄，8／6（日） 17：00 Zepp New Taipei、10／28（六） 17：00 後台Backstage Live，門票將在6／3（六） 11：00於ibon售票。