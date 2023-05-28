United Nations chief Antonio Guterres said he was "shocked" by a letter from Sudanese army chief Abdel Fattah al-Burhan, reportedly requesting the replacement of special envoy Volker Perthes amid a brutal war with paramilitaries.

Read more: https://t.co/TAhSnkFalE — AFP News Agency (@AFP) May 27, 2023

蘇丹政府軍總司令柏罕指控，聯合國蘇丹事務特別代表柏蒂斯煽動政府軍與準軍事團體間的殘酷戰爭。這是柏罕疑似一連串升高衝突舉措的最新一起。

法新社報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，他對柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）來信感到「震驚」。柏罕信中要求「提名新的人選來取代」柏蒂斯（Volker Perthes），並指控柏蒂斯在協助一場政治進程中犯下「欺詐和虛假訊息」。這場政治進程後來破裂，引發這場迄今6週的城市戰。

柏罕與他的前副手、準軍事團體「快速支援部隊」指揮官達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）4月15日原本要在聯合國斡旋下見面協商，但卻在當天動起干戈，首都喀土穆（Khartoum）淪為戰區。

柏罕在信中指責柏蒂斯存有偏見，不尊重「國家主權」。

他說，柏蒂斯在提交給聯合國的報告中，描繪一幅誤導性「共識」畫面，「若沒有這些刺激性跡象，叛軍首腦達加洛就不會展開軍事行動」。

然而，永遠無法證實究竟是誰開了第一槍。

根據非政府組織「武裝衝突地點和事件資料組」（Armed Conflict Location and Event Data Project）統計，蘇丹各地的戰鬥已造成1800多人死亡。

聯合國則表示，蘇丹境內已有超過100萬人流離失所，此外還有31萬9000人逃往鄰國，也引發此地穩定性的疑慮。 （譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120528