大陸女星范冰冰出道多年獲得許多大獎肯定，然而捲入逃漏稅風波的她慘遭大陸官方封殺，甚難再有新作品推出，不過她並未氣餒，近年來范冰冰積極運用時尚資源參與海外活動，最近還現身坎城紅毯狂秀16套造型，獲得閉幕式1分半鐘的個人介紹，成為最受矚目的大陸女星。豈料，有眼尖的網友發現在外媒的照片中，范冰冰竟成「虎背熊腰」的模樣，引起熱議。

第76屆坎城影展於17日凌晨正式登場，為期10天的展期讓全球知名藝人齊聚一堂，28日也迎來尾聲，其中，范冰冰狂秀16套造型，尤其一件猛虎穿梭在竹林裡的圖騰禮服，以華麗的中國傳統髮髻現身，整體造型看起來性感又霸氣，令外媒盛讚不已。在影展最後一天，她穿上的Georges Hobeika 2023春夏高定，一身宛如黑天鵝般的造型，畫下最完美的句點，而她也贏得閉幕式時1分半鐘的個人介紹。

豈料，有眼尖的網友發現外媒的所拍攝的照片，意外顯露范冰冰的真實身材，在鏡頭下的她依然白皙美艷，但是身材卻有些走鐘，不如大家印象中的纖細，反而有些「虎背熊腰」。此外，在高清的鏡頭之下，范冰冰的背部膚質也清晰可見些許痘印，脖子也有些許頸紋。

不過，許多網友還是力讚范冰冰已經41歲還能維持如此狀態，已經非常不簡單，紛紛支持她：「多正常啊，人家首先是個大活人，別活在精修裡了好麼」、「我覺得她現在這個狀態還是很漂亮。」、「平衡啥？難道普通人裡面42歲生圖普遍有這個水平？建議先照照鏡子清醒一下」、「這還不夠好看？」、「女王冰冰，享受鞏式清場待遇，官場單獨介紹一分半鐘」、「這個年紀這個皮膚可以了」