新北市樹林區某國小張姓桌球教練2020年間趁桌球課結束後，公主抱就讀大班的花花（化名），並強吻對方，同日在校園走廊巧遇花花時，又環抱對方，拖至空地強吻，花花父母得知後，憤而提告。刑事部分，張男被判3月徒刑定讞，民事一審判處賠償16萬給女童和女童父母，張男上訴被駁回，全案確定。

判決書指出，張男2020年間為國小聘請的暑期桌球班教練，6歲的花花當時報名了桌球班，認識張男，但張男卻趁著桌球課結束後，在校園川堂將花花公主抱起，強吻對方，同日見花花獨自走在校園走廊，便以雙手環抱、貼身擁抱的方式，將花花拖至空地強吻。

花花父母得知後提告對方，求償共50萬元的精神撫慰金，一審判處張男須賠償給花花12萬元、花花父母各5萬元，不過，張男上訴稱，他沒有親吻花花嘴巴，做出擁抱、公主抱、親吻臉頰等行為，僅是基於疼愛學生之舉，沒有任何猥褻念頭，花花也會主動抱他，並無違反花花意願。

不過，合議庭勘驗筆錄、監視器畫面和刑事確定判決，認定張男確實有2度將花花抱起，親吻嘴唇，侵害花花的性自主權、身體權、隱私權等人格權，因此駁回其上訴，全案確定。

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