「資生堂千金」李宓今（28日）報喜生下第三胎女兒，曬出剛生產完的母女合照，她氣色極佳、看起來相當優雅，完全看不出來才剛生完寶寶，迎接新生命的李宓也噴母愛直呼：「她一直在吃手手，哭聲超級大的！是個活力十足的雙子座兔寶寶」。

李宓今早產下2997克的「紫萱妹妹」，開心寫下：「頭髮好多喔，可是怎麼長的還是很像阿Q？？她一直在吃手手，哭聲超級大的！是個活力十足的雙子座兔寶寶」，李宓曬出剛生產完的母女合照，她氣色極佳、看起來相當優雅，完全看不出來是剛生完寶寶的產婦，美到發光相當不科學。

李宓2021年和小6歲的丈夫阿Q結婚，同年成功產下雙胞胎兒子，她去年底宣布做試管成功，再次順利懷上雙胞胎，但過了1個月後，其中一個胚胎停止生長，她表示醫生說這是胚胎基因不好，很自然的淘汰現象，「但我還是做了很多的努力，泡腳、吃中藥、運動、禱告⋯但都無法挽回這條小生命」，讓她很心痛，但往好處想，另外一個胚胎正常長大，「醫生說流產不用做任何的處理，懷孕過程中胚胎就會慢慢地萎縮掉，不會影響另一個寶寶，但原本期待的第二對雙胞胎寶寶，現在只能寂寞地單獨住在我的肚子裏了」。