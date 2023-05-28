新社社區愛心粽活動一口氣要包7500顆愛心粽，縣長楊文科（中）也親自包了幾顆。（邱立雅攝）

新竹縣竹北市新社社區發展協會睽違3年，再度號召志工齊聚包愛心粽，28日一口氣包完7500顆，隔天將發送給弱勢族群，此次共有150名志工共襄盛舉，愛心粽更升級成為7心粽。縣長楊文科到場為志工們打氣，盛讚「做功德又造福田」，他也實地跟著志工包粽子，笑稱讓他「回憶起小時候」。

新社社區愛心粽活動開辦至今已20多年，受到疫情影響而停辦了3年，新社社區發展協會理事長鍾金珠說，今年重新啟動，也升級成為7心粽，內含貼心、用心、真心、關心、溫心、誠心，以及效法縣長照顧弱勢、為地方付出的心。社區號召了150名志工，花了2天半時間備料，內餡包括豬肉、栗子、鹹蛋黃、蝦米、香菇等11種，相當豐盛。

鍾金珠指出，今年預計要包7500顆愛心粽，周一開始一一發送給竹北國中特教班、新社國小弱勢兒童，還有縣內其他清寒家庭、獨居長者、身心障礙等弱勢族群。

楊文科也親自到新社社區活動中心，為志工們加油、打氣，受到志工們熱烈歡迎。他在志工邀請下，也戴上手套，坐下來一起包粽子，一邊笑說，回想起童年，奶奶、媽媽教他包粽子的快樂，「我回憶起小時候，溫暖親情的感覺」。

楊文科說，隨著疫情趨緩，愛心粽活動今年復辦，要發送給弱勢族群提前歡度端午節，這些愛心粽過去以服務新社里為主，然後擴大到竹北市西區，甚至再拖展到峨眉鄉、北埔鄉、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉與新豐鄉，真的是做功德又造福田，讓人佩服。