具「水質混合」功能的RO逆滲透系統，可選擇性的保留自來水中的鈣、鎂離子，將水質控制在30至80PPM左右，可強化茶飲、精品咖啡的風味。（水易購淨水一心店提供／袁庭堯高雄傳真）

知名網紅滴妹創立的「再睡5分鐘 NAP TEA」高雄店，日前稱部分飲品受「南部水質異常」影響暫停販售遭消費者炎上，臉書再貼出淨水設備澄清，仍難平網友質疑。淨水設備專家指出，該店使用的非正確的RO逆滲透系統，若只使用「生飲級、軟水系統」，飲品口感勢必受南部硬水影響、和台北店有所不同，高雄消費者喝到的恐怕不是滴妹自豪的「療癒」風味。

「再睡5分鐘 NAP TEA」高雄義享門市27日公告，稱近期南部水質狀況異常影響，目前僅提供「簡單喝原茶」、「好濃純鮮奶」、「品牌限定」系列飲品。「棉被厚奶蓋」、「躺著喝歐蕾」系列風味上較為鮮甜醇厚，在進行混合茶味上較容易失去平衡，暫時下架。

台灣自來水公司第七區管理處得知後緊急前往檢驗，發現水質其實無異常，網友不滿湧入臉書粉絲頁炎上，怒嗆「水質異常，純茶類卻照常販售，反而加了鮮奶的飲品卻停售？商圈其他飲料業者怎不受影響？」。

團隊為滅火，刪除水質貼文後再發文強調「煮製風味未達內部標準，因此暫停販售部分品項」，並澄清高雄義享門市使用的是多道濾芯，包含pp棉濾芯、壓縮活性碳濾心、無納離子樹脂濾芯、折疊式複合活性碳濾心、高效抗污RO膜濾芯，確保門市用水安全。

水易購淨水一心店負責人金培仁表示，從業者公布的淨水設備清單來看，配置詭異且不合理。飲料店普遍來說會採用「生飲級系統」，透過棉質、活性碳、生飲級濾芯直接過濾原水。重視水質、口感的業者會再添加「軟水系統」。

「RO逆滲透系統」屬於全過濾系統，若刻意添加軟水用的無納離子樹脂濾芯，頂多只是延長RO膜的壽命，最終產出的還是純水。軟水濾芯僅有500公升的過濾效果，只適合家庭使用，商用、用水量太大一下就失效。

金培仁分析，台北市使用翡翠水庫的水，只要過濾完雜質就等同礦泉水，水質約落在50至60PPM，相當適合沖煮茶飲或咖啡。但高雄主要水源來自高屏溪中游，水質硬度高，250至300PPM是常態，近來受乾旱影響，水質更差。

金培仁強調，手搖飲店若要統一全台分店的口感，採用RO逆滲透系統是最基本、保險的做法，但高雄地區手搖飲店採用RO逆滲透系統的比例不到1成，原因為維護成本高、廢水也多。

「手搖茶飲好不好喝，跟南部水質根本無關！」金培仁表示，高雄水質較硬是事實，但不乏成功挑戰的手搖品牌，「茶之魔手」全數分店均採RO過濾，成功統一各縣市分店飲品口感；「50嵐」、「樺達奶茶」則是擅用茶葉烘焙特性、直接克服硬水限制，調製出熱銷單品。

金培仁認為，若滴妹的高雄分店濾水設備真的如上規格打造，最好進一步詢問廠商設計原因。是否為廠商無心之過？或是廠商的專業度有問題？業者需要審慎評估。

針對茶飲、精品咖啡的高端市場，濾水系統也有專業級設備，具「水質混合」功能的RO逆滲透系統，可選擇性的保留自來水中的鈣、鎂離子，將水質控制在30至80PPM左右，視咖啡豆及茶葉的烘焙程度、風味表現而定，建置成本為RO逆滲透系統的3倍。目前國內多半為精品咖啡業者採用，用來強化咖啡的特色風味。