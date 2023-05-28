前台大感染科醫師林氏璧指出，昨日才發現全家的「SO HOT炎選」熟食櫃位，有賣來自日本全家的黃金腿排，一個售價49元、兩個特價8折，口感跟在日本吃的一模一樣，網友看到PO文也驚呼「我也是今天才知道。」但「SO HOT炎選」櫃位並非每間門市都有，想購買的話可透過全家App查詢。

林氏璧昨（27）日於個人臉書粉專指出，昨搭高鐵到台中演講，在站內的全家看到熟悉的商品，仔細一看是日本全家的「黃金腿排」，一個售價49元，兩個特價8折，令他又驚又喜，立刻買一個來吃，大讚味道跟在日本吃的一模一樣。

台灣全家賣的黃金腿排味道跟在日本吃的味道一模一樣。（圖／翻攝自林氏璧臉書粉專）

林氏璧表示，他上網查新聞，發現日本黃金腿排早在去年9月就引進台灣，限定全台20間門市，僅有提供「SO HOT炎選」熟食的櫃位分店才有；但他用全家的App查找，發現遠超過20間，令他直呼「為什麼沒有人告訴我！」

貼文曝光，網友也紛紛留言，「天啊！我也是今天才知道」、「如果紙袋跟日本一樣從中間撕開，調味料是黃芥末與番茄醬雙醬的話就更好了」、「雞腿排和日本超商吃的口感一模一樣」、「一早看到這消息，真的可以解解口慾」、「希望能直接出冷凍包，不然都好遠」。