im.B詐騙案延燒，民眾黨立委陳琬惠今（28）日爆料，總統府秘書長林佳龍曾與主嫌曾國緯（原名曾耀鋒）把酒言歡，還親筆題字贈書，不過林佳龍辦公室表示，陳連日看圖說故事，指控林佳龍與嫌疑犯熟識，已蒐集相關資料，不排除採取具體法律行動捍衛清白；但陳琬惠也馬上回擊，要林直接提告，並加碼嗆「這種沒幾個人在場的餐敘，你還敢說不認識曾國緯，簡直是在污辱社會大眾的智商」。

陳琬惠今日上午在臉書貼出林佳龍與曾國緯的合照，質疑若林完全不認識曾姓主嫌，怎麼會在2020年7月時把酒言歡，還題字贈書稱「國緯兄雅正，弟佳龍敬上」，要林親自說明為何謊稱完全不認識對方。

林佳龍辦公室稍早發出聲明，稱林在受邀的場合上，本就經常會詢問人數，請工作人員準備書籍給與會者，且若有個別要求，也會禮貌簽下對方的名字，「公眾人物面對簽名及照相的要求，是時常會發生的事，但這並不表示與對方認識」。

林佳龍辦公室說，林的清白經得起檢驗，更不懼檢調的調查，「陳琬惠煽動性的行為，陷人於不白之冤，身為立法者，對於言論免責的行使應該適可而止。林佳龍辦公室已蒐集相關資料，雖不想浪費司法資源，但不排除採取具體法律行動捍衛清白。」

對此，陳琬惠火速在臉書回擊，指出林佳龍看到自己貼出他與川晟集團曾國緯的合照後，竟指控她躲在言論免責權之後，還惱羞成怒說「不排除採法律動作」，但立法委員在臉書發文沒有言論免責權是很基本的常識，因此請林千萬不要「不排除提告」，而是直接開告，讓雙方在法庭上面對面把事情說清楚。

陳琬惠強調，2020年的夏天，林佳龍與曾國緯、陳振坤及一群土地開發商，在某「高級料亭」到底談了一些什麼；川晟集團又有沒有在林擔任部長時，與台鐵商議資產活化？「這種沒幾個人在場的餐敘，你還敢說不認識曾國緯，簡直是在污辱社會大眾的智商。最後敬告台鐵，事發至今台鐵上下神隱、不敢回應，到底是在遮掩什麼？」