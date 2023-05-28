陳沂近期在網上發文狂轟鳳梨與王思佳，而她與雞排妹也早已勢不兩立，怎料她突發文槓上律師李怡貞直嗆「李怡貞可能因為跟雞排妹吵架 ，想說敵人的敵人就是朋友，最近很積極要蹭我」對此，李怡貞也在留言區反擊，且她在開直播時，謝忻也意外現身觀看。

陳沂27日在臉書發文開頭便直酸「像最近有個網紅律師，一直要蹭我，但因為太不紅沒理她，又跑來我的版上蹭。之前跑去支持鳳梨詐騙阿嬤叫他加油，現在又說自從我官司贏了以後變正常很多」最後直接點名律師李怡貞直嗆「要打官司，我真的不會找這種網紅律師，跟選補習班一樣」。

對此，李怡貞也留言回擊「應該不少次有人最近在妳的版上tag我，我也都沒去回應，直到雞排妹要選舉這個議題我才回應」並強調自己一直以來都是對事不對人「如果你覺得我在蹭你，就不需要特別發一篇文讓我蹭，我實在不知道該感激還是該笑」。

李怡貞留言反擊陳沂。(圖/截取自陳沂臉書)

由於先前李怡貞不認同陳沂在阿翔與謝忻不倫戀後，還能與謝忻做朋友，因此陳沂再發文反擊，轟李怡貞曾對外呼籲要給騙過阿嬤錢的鳳梨機會，認為對方雙重標準「真奇妙，妳自己是就事論事別人就是謾罵？難道不是一種我可以妳不行嗎？要說雙標真是說不完了。希望李怡貞律師能堅定好自己的立場，才不會一直自打嘴巴」。

對此，李怡貞反嗆「說我不紅，我蹭，為何一直標註我咧？跟謝忻是好朋友，講許藍方很小力，被粉絲發現後講我講得更大力？？？說真的，謝忻真的比許藍方好很多啦」可見雙方砲火猛烈。

稍早，李怡貞開直提到與陳沂空戰，但謝忻無預警進入直播間觀看，李怡貞看到後則表示，雖然謝忻曾有過不倫戀，但覺得她有一直在發展自己的專業，且讚賞謝忻認錯的態度，「雖然妳之前當過小三，但妳比許藍方好太多了，我覺得妳做得很好。」還搞笑直呼：「妳要不要去跟妳朋友（指陳沂）講一下啊？她還好嗎？」

之後表示，「如果你要繼續當公眾人物，你就應該要走謝忻的路線，而不是走曾格爾路線、走許藍方路線。」謝忻也在留言區表示：「什麼謝忻的路線啦⋯⋯」網友則回應她：「勇敢面對的路線。」