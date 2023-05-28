海大附中畢業紀念冊封面竟出現大陸五星紅旗，校方緊急回收重印畢冊，並向社會致歉。（讀者提供／張志康基隆傳真）

海大附中新版畢冊已將旗幟改為校徽，校方表示將在畢業典禮前將新版畢冊發給畢業生。（國立海大附中提供／張志康基隆傳真）

國立台灣海洋大學附屬基隆海事高級中等學校今年的畢業紀念冊上，被發現竟有大陸五星旗，引發議論。學校在發現後，不僅緊急回收畢冊重印，並向社會大眾致歉。基隆市長謝國樑則表示，兩岸較敏感時機，不要把問題擴大。

日前有人發現，海大附中今年的畢業紀念冊的封面上的圖片，竟然出現了中國大陸的五星紅旗。學校在得知後，廠商緊急全面回收，並趕在6月1日畢業典禮前，將新版畢業紀念冊印好發給學生，所有成本都將由廠商負擔。

海大附中祕書鄭穎源表示，因為師生們都希望封面能夠有海洋意象，廠商透過投影方式向畢業生代表說明3種封面設計版本。而獲選的這個版本，是從圖庫中選取樣式加以修改，但廠商疏未將五星旗部分修改掉，且展示圖檔解析度不高，加上五星旗占比很小，師生當下並未發現五星旗。

直到24日將畢業紀念冊發給學生後，25日收到師生反映封面出現不當內容，立即通知廠商研議補救措施，經學校強烈要求，廠商同意全部回收銷毀，並將五星旗改成海大附中校徽。

據了解，海大附中這屆的應屆畢業生（含進修部）共有309名，其中248名學生購買畢業紀念冊。鄭穎鴻表示，學校責成廠商趕在6月1日畢業典禮前，將新版畢業紀念冊發給畢業生，廠商也允諾根據合約重印約300本，所有費用自行吸收。

至於校內行政人員審查疏失方面，海大附中校長洪進源將報請主管機關自請處分，其餘人員則透過校內考績會進行相對應懲處。鄭穎鴻透露，校方已經這次的事件，列入各年度的內部稽核項目，並邀請學生代表一同參與討論，建立完善的畢業紀念冊印製標準操作程序（SOP），防止再有類似事件發生。

校方也鄭重對於造成學生、家長及社會各界困擾，深表歉意，也感謝各界包容與體諒，學校會以此為鑑，澈底檢討改進。

基隆市長謝國樑上午受訪時表示，畢業紀念冊封面出現五星旗的確有點不恰當，該做的處置好好處理就好，該回收就該回收、該道歉就該道歉。希望在兩岸比較敏感的時機，不要把問題再擴大。