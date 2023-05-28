桃園市6月1日起推動「靜桃計畫」，將對50處改裝噪音車熱點，進行跨局處強力稽查。對此，國民黨桃園市議員詹江村想起長年以來，半夜被莫名的催油門聲音吵到的日子，直呼感謝張善政、桃園環保局長陳世偉。

桃園市府6月將推動「靜桃計畫」，啟動跨局處聯合執法，針對車輛噪音熱點強力稽查，以維護民眾生活品質與環境安寧。環保局將增加聯合稽查取締噪音車輛勤務頻率，增購聲音照相科技執法設備；警察局則增加路邊攔查、臨檢勤務照相通報到驗：經發局加強輔導汽機車商業合法經營。

對此，詹江村昨(27)日在臉書提到，桃園長年以來，到了夜間，總有一些人故意催油門呼嘯於市。這個現象讓詹江村屢屢破口大罵，並聯絡環保局聯絡要求取締，但一次次檢舉仍沒有讓這些人銷聲匿跡。

張善政執政後，環保局長陳世偉願意積極處理這些事，並於6月1日起推動「靜桃計畫」，詹江村對此大讚並感謝張善政、陳世偉。