五股交流道及林口交流道承擔新北、桃園龐大的交通運量，每年進出車流破億輛，但道路設計已無法消化大量車流，造成回堵嚴重；今（28）日舉辦「國道1號五股交流道北入及北出匝道改善、國1林口交流道改善工程」動土典禮，由新北副市長朱惕之和行政院長陳建仁、交通部長王國材、桃園副市長王明鉅等出席見證，工程預計2027年完工，總工程經費逾70億元。

高公局表示，由於五股交流道原即負擔五股、泰山、新莊地區約56萬人口進出國道，在台64、65線相繼完工後，更大量引入蘆洲、八里及部分三重、板橋、土城之車輛，每年進出車流高達4900萬輛，為全國交流道第4高，但五股交流道周邊因平面道路動線複雜，號誌化路口停等導致車流延滯，造成道路嚴重壅塞。

高公局指出，而林口交流道是台灣北部林口、龜山地區30萬居民的交通要道，隨著該地區醫療、科技、影視、居住及遊憩等大型開發迅速發展，每年進出的交通行旅已大幅成長至6000萬輛，為全國交流道最高，國道在此區段雖已提供2處交流道分散車流，但原簡易型交流道於尖峰時間已無法消化龐大車流，壅塞回堵加劇嚴重。

陳建仁表示，行政院對於新北、桃園地區，不論軌道及公路的計畫都很重視，後續仍有賴中央及地方密切合作共同努力才能順利推動，如期如質完成「國道1號五股交流道增設北出及北入匝道改善工程」及「國道1號林口交流道改善工程」。

朱惕之也向中央喊話，指出林口是新北人口和產業快速發展的區域，開闢的林口工一工業區也即將完工，因此林口對外交通非常重要，除了中央協助進行林口交流道改善工程外，往來八里甚至是淡水的105市道蜿蜒路段改善也迫在眉梢，全案已設計完成，期待中央能儘速核定補助經費。

五股交流道改善工程除增設北入及北出匝道外，另針對國道1號北上線泰山轉接道至五股交流道交織及五股交流道北出往台64線匝道進行拓寬改善，工程費約33.36億元，另外新北市政府負擔用地取得、拆遷補償、新五路拓寬工程所需計畫總經費計約6.88億元，工期約4年，預計2027年4月完工，

而國1林口交流道改善工程主要為林口A交流道增設南出、北入高架匝道、林口A、B南出南入及北出北入交織改善及南下主線39.4k至林口A南出匝道拓寬，工程費約29.58億元，工期約3.7年，預計2027年2月完工。