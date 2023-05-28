荷蘭警方表示，環保團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）當地時間周六（27日）在海牙舉行示威活動，共超過1500人被捕，其中包括HBO熱門影集《冰與火之歌：權力遊戲》的知名女星卡莉絲范荷登（Carice van Houten）。

據法新社報導，環保團體周六下午封鎖了海牙的A12高速公路，以抗議荷蘭政府對化石燃料的補貼，該路段靠近議會和主要部會大樓。這是「反抗滅絕」第7度示威，約有7千人參與周六這場示威遊行。

荷蘭警方稱，他們出動高壓水柱驅散封鎖一條主要道路的活動人士，稱「總共有1579人被捕，其中40人將以包括破壞公物在內的罪名起訴」。警方還指出，其中一名抗議人士在被捕時，咬了一名警察。

由於示威者預料到警方將出動高壓水柱，因此部分活動人士手舉橫幅與標語坐下抗議時，身上穿著泳衣或撐著雨傘。警方指出，在出動水砲和正式逮捕前，他們已多次「提供抗議者結束行動並離開的機會」。

另外，根據荷蘭國家通訊社（ANP）報導，今次抗議活動是迄今為止被捕人數最多的一次。一名參與示威的31歲研究生說，「我們要留在這裡，直到他們把我們拖走...氣候變遷是一場正在發生的危機，我們知道原因，我們的政府卻仍在資助它，這需要停止。」

值得注意的是，在熱門影集《冰與火之歌：權力遊戲》中飾演女祭司「梅麗珊卓」（Melisandre）的知名女星卡莉絲范荷登，也參與了這次示威活動。卡莉絲范荷登在社交媒體Instagram發布影片，畫面顯示她穿著紅色斗篷，被高壓水柱淋濕。荷蘭國家通訊社指出，卡莉絲范荷登被捕後已獲准回家，但報導中並未說明她是否會被起訴。