南埔社區石爺祭農事挑戰賽，青年學子練習用蔗架負重賽跑。（南埔社區發展協會提供／邱立雅竹縣傳真）

北埔鄉南埔石爺已有百年歷史，先民墾荒時因用石頭堆疊成區，形成石頭公信仰，早年父母期待孩子能像石頭「硬底」，因而有石爺祭習俗產生，南埔石爺祭籌辦近20年，今年於26日至28日舉辦，活動邀請14至26歲青少年參加農事挑戰賽，用比賽競爭象徵轉大人，另也邀請自然而然劇團演出《巡庄少年》，讓整座南埔村都化身為劇場。

南埔社區發展協會表示，南埔石爺已有百年歷史，先民開墾荒土時，首要將礫石層整平方，遂將較大的石頭堆疊成區，漸有靈性，而形成石頭公信仰。也因為早年衛生條件較差，孩子要健康長大並非易事，父母期待孩子能像石頭一樣硬底，只要滿周歲就能抱到石爺面前認做義子，接受石爺的庇佑至16歲長大成人。

南埔石爺祭籌辦近20年，此次延續去年獲得迴響的「南埔少年轉大人-農事挑戰賽」，今年邀請14歲至26歲青少年共同組隊參與，透過農村傳統技藝如劈柴計時賽、打草繩、負重賽跑等多項挑戰，將客庄傳統成年禮轉換成運動賽事，以比賽競爭來象徵「轉大人」的成長艱難，讓參賽者理解成年後將擔負更多的家庭及社會責任，也藉機讓農村長者的手藝得以傳承。

此外，今年南埔上演漫遊劇場，以環境友善為核心理念、榮獲客家委員會年度藝文團隊「自然而然劇團」演出劇碼《巡庄少年》，敘述一對南埔村土生土長的兄弟，在求學階段面臨是否要留在村內的掙扎，精準描述農村困境與少年心境。演出將分成3條不同路線，分別為玩水、親子跟健行路線，讓觀眾一邊遊村、一邊看戲，搭配聲音展覽裝置，聆聽南埔的特殊聲景，讓整座南埔村都化身為劇場。