BMW擦撞紅牌重機 騎士噴飛衝撞小貨車重傷送醫 14:492023/05/28 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 重機騎士噴飛，撞到對向自小貨車。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 重機騎士重傷送醫急救。（民眾提供） BMW擦撞紅牌重機，騎士噴飛衝撞小貨車重傷送醫。 訂閱影音： 中時新聞網 昨（27）日下午3時許22歲蘇姓男子騎乘紅牌重機行經新北市深坑區北深路一段，25歲陳姓男子駕駛BMW轎車從巷內駛出，欲違規跨越雙黃線左轉時，車頭擦撞重機，騎士蘇男當場噴飛至對向車道，撞到行駛中的自小貨車，重機則撞到對向停於路旁的自小客車，蘇男傷勢嚴重，隨後被送往萬芳醫院急救，手術後傷情已穩定，目前在加護病房觀察中。 轄區新店警分局獲報後派遣交通分隊員警到場，依規定拍照及繪測現場圖，經酒測無人酒後駕車，車禍原因及肇事責任待調查釐清。 #車禍 #紅牌重機 #擦撞 #BMW #噴飛 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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