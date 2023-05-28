重機騎士重傷送醫急救。（民眾提供）

BMW擦撞紅牌重機，騎士噴飛衝撞小貨車重傷送醫。

昨（27）日下午3時許22歲蘇姓男子騎乘紅牌重機行經新北市深坑區北深路一段，25歲陳姓男子駕駛BMW轎車從巷內駛出，欲違規跨越雙黃線左轉時，車頭擦撞重機，騎士蘇男當場噴飛至對向車道，撞到行駛中的自小貨車，重機則撞到對向停於路旁的自小客車，蘇男傷勢嚴重，隨後被送往萬芳醫院急救，手術後傷情已穩定，目前在加護病房觀察中。

轄區新店警分局獲報後派遣交通分隊員警到場，依規定拍照及繪測現場圖，經酒測無人酒後駕車，車禍原因及肇事責任待調查釐清。