烏克蘭首都基輔市市長克里契科（Vitali Klitschko）今天表示，在無人機對基輔發動「大規模」攻擊後，有1名平民死亡。

綜合法新社與路透社報導，曾是拳擊手的克里契科在社群媒體Telegram表示，「一名35歲婦女住院，一名41歲男子死亡」。他同時說無人機殘骸在一間加油站附近墜毀。

克里契科表示，基輔防空系統擊落前來襲擊的「20多架無人機」，他懇求居民「待在避難所，攻擊是大規模的。」

克里契科補充說，霍洛西夫斯基（Holosiivskyi）區的一家公司也發生火災。

路透社的目擊者通報說，基輔和烏克蘭許多地區響起防空警報之後，發生了幾起爆炸。

整個5月，俄羅斯軍隊都將基輔作為目標。

基輔市軍政機關負責人波普科（Sergiy Popko）26日表示，本月共發生13起空襲事件。

而過去幾星期內，俄羅斯境內的無人機攻擊數量成倍數增加，地點通常在與烏克蘭接壤的地區。

莫斯科當局指控基輔及其西方支持者要為日增的攻擊和破壞行動負責，包括對克里姆林宮的襲擊，但烏克蘭否認涉及其中。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120528