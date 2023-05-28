繳稅鐵定不是件令人高興的事，這個周末是綜合所得稅繳納截止前的最後時點，有較空餘時間能仔細檢查各項繳稅資料。民眾上到財政部官網，會發現針對個人的數位驗證身份多元管道，層層驗證擴及身份證、手機、健保卡等的跨手機和網頁交叉驗證，大幅跨出昔日的自然人憑證插卡單一驗證作法。

對於民眾的繳稅方式，財政部報稅平台今年提供6種繳稅方式：行動支付／電支帳戶、ATM繳稅、信用卡繳稅、活期（儲蓄）存款帳戶繳稅、超商繳稅及臨櫃繳稅。有退稅需求的民眾，也有2種退稅方式，包含直撥轉帳退稅、憑單退稅。

今年綜合所得稅申報截止日到5月31日，6月1日起繳納稅款就算逾期申報，過了逾期繳款寬限期不僅要加繳滯納金和利息，所有財政部平台提供的便利多元繳款管道將中止，僅能向代收稅款金融機構繳納，連郵局都不代收，對民眾的不便程度難以想像。

根據往例，民眾在繳稅期限截止前，透過信用卡刷卡繳稅能自我爭取到優惠，最單純的優惠是可以現金支出自動延後到信用卡扣款期限；其次，各大銀行在綜所稅繳納期間提供的零利率分期優惠、加碼回饋刷卡金，如刷台新銀行任一張信用卡別繳納「綜所稅及房屋稅」單筆滿2萬元，享分12期0利率；單筆未滿2萬元，也可享最高分6期0利率，單筆刷卡繳稅均享0.2％回饋（每人最高回饋2,000元）。

或有十分特殊的今年限定禮，如兆豐銀行今年特別開放繳稅不限金額每筆回饋100元的方案，過台灣Pay綁定兆豐金融卡或信用卡，繳稅3萬元以下都有100元回饋，小資族從中信銀、國泰世華銀、玉山銀行等五大繳稅神卡能拿到好康，緩解繳稅的小小不爽。